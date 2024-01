Nika bo začela razmišljati malce drugače

V nadaljevanju preberite:

Kako sta se razpletli včerajšnji tekmi smučarskih skakalcev in skakalk za svetovni pokal v Visli in Saporu, kako so svoje nastope komentirali Lovro Kos, Peter Prevc in Anže Lanišek, ki so prebili med deseterico in Slovenijo še utrdili v vodstvu poljske turneje, kaj se je zgodilo s Timijem Zajcem, kakšen podvig je na Japonskem uspel Niki Križnar, kdo je posodil opremo Niki Prevc, ki je ostala na vrhu skupne razvrstitve v svetovnem pokalu, kako je nastope svojih varovank ocenil glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Zoran Zupančič, od koga je pričakoval več, zakaj si je oddahnil po koncu tekmovanja na veliki skakalnici v Saporu ...