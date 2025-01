Nika in Ema tik pod stopničkami

Nika Prevc in Ema Klinec sta bili četrti po treh serijah tekme dvojic za svetovni pokal v smučarskih skokih v japonskem kraju Zao (621,3 točke). Zmagala je Nemčija (647,4) pred Norveško (643,2) in Avstrijo (643,1).

Na super ekipni tekmi sta zmagali Selina Freitag in Agnes Reisch, odločal pa je padec prav v zadnjem skoku tekme. Eirin Maria Kvandal je skočila 102,5 m, po pristanku pa ni zdržala pritiska in je padla, s tem pa je Norveška, ki je bila, razen po prvem skoku, ves čas v vodstvu, zdrsnila na drugo mesto. V drugouvrščeni ekipi je bila še Thea Minyan Bjørseth, za tretjo Avstrijo sta skakali Jacqueline Seifriedsberger in Eva Pinkelnig.

Slovenija je bila po prvem skoku šesta. Ema je skočila 90 m (94,6 točke), vodila je Avstrija (107,7) pred Nemčijo (104,5) in Norveško (99,2), na četrtem mestu sta bili Kanada in Japonska (94,9). V prvi seriji, ko je Nika skočila 97,5 m (115,7) za najboljši posamični dosežek serije, je Slovenija nato napredovala na tretje mesto.

Na prvo mesto po drugi izmenjavi prve serije je prišla Norveška (214,7) pred Nemčijo (213,7), 4,4 točke sta zaostajali Slovenki, za njima sta bili Avstrija (208) in Kanada (205,3). Med trinajstimi reprezentančnimi dvojicami je po uvodnem delu izpadla Ukrajina.

Klinčeva je drugič skočila 90,5 m (188,6), reprezentanca pa je izgubila tretje mesto (304,3) in je zaostajala za Norveško (316,2), Nemčijo (314) in Avstrijo (311,6), Kanada se je na petem mestu (302,2) zelo približala Sloveniji, zaostajale je le za 2,1 točke. Prevčeva je nato s 96 m (228,1) v slabih vetrovnih razmerah dosegla tretji posamični izid v drugi izmenjavi serije, Slovenije je bila s 416,7 točke četrta, za Norveško (431,6), Nemčijo (424) in Avstrijo (423,8), Kanada je za Slovenkama na petem mestu zaostajala le za 1,9 točke.

V zadnji seriji niso nastopile še Finska (9.), Kitajska (10.), Francija (11.) in Poljska (12.). Klinčeva je s tretjim skokom, ki je meril le 84,5 m (273,9), sicer prevzela vodstvo, a je Slovenija (502) izgubila vse možnosti za zmagovalni oder. Za tretjim mestom je zaostajala za več kot 40 točk in se za četrto mesto borila s Kanado (498,9).

Na čelu je bila prepričljivo Norveška (542,8), za drugo mesto sta se merili Nemčija (533,9) in Avstrija (532,7). Nika je z najboljšim dosežkom tretje serije in 98,5 m (347,7) dobila dvoboj z Kanadčanko Alexandrio Louttit, reprezentanca slednje je ostala peta (614,3). Za zaključek pa je Nemčija ne le dobila dvoboj z Avstrijo, ampak je prišla do zmage, ker je padla Kvandal in se potem držala za koleno, a je sama zapustila doskočišče.

V nedeljo bo na istem prizorišču še druga posamična tekma, prva je bila v petek in na njej je bila najboljša Prevčeva.

Najboljša smučarska skakalka lanske zime Nika Prevc je sicer v Zau dan prej prišla do svoje 12. zmage na tekmah svetovnega pokala. V petek je po drugem mestu v prvi seriji nato v finalu prikazala izjemen nastop in ugnala vso konkurenco. Zmaga pa ji je spet prinesla tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.