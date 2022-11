Avstrijska tekmica jo je s svojim vedenjem že večkrat vrgla na zadnjico

V nadaljevanju preberite:

Kaj je Nika Križnar, ki je od slovenskih smučarskih skakalk najbolje odrinila v novo sezono, povedala o svojem zdajšnjem počutju, zakaj je prejšnji teden prisilno počivala, kaj je dejala o sodnikih, ki so pred dobrimi tremi tedni prezrli, da je tretjeuvrščena Švedinja Frida Westman z rokami podrsala po tleh (če bi to videli in upoštevali pri točkovanju, bi namreč tretje mesto osvojila prav Nika), kako gleda na avstrijsko nosilko rumene majice Evo Pinkelnig, ki je začela skakati šele pri 24 letih, kako ji je všeč v Lillehammerju, kjer bosta konec tedna naslednji tekmi za svetovni pokal, zakaj ima na lansko silvestrsko turnejo na Ljubnem tudi grenke spomine ...