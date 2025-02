Nika po pričakovanju, Taja komaj stala na nogah

V Trondheimu so pod streho spravili uradni trening smučarskih skakalk pred jutrišnjimi kvalifikacijami (z začetkom ob 20.30) na srednji napravi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Nosilka rumene majice Nika Prevc je s skokoma, dolgima 87,5 in 98 metrov, potrdila vrhunsko pripravljenost.

V uvodni seriji je imela četrti dosežek, v drugi pa je zaostala le za Norvežanko(95,5 m in 96,5 m), ki je bila v prvih dveh poskusih najboljša med vsemi. Tretji skok za trening, v katerem je bila najdaljša Japonka(97 m), pa je Prevčeva po pogovoru z glavnim trenerjem slovenske ženske vrsteizpustila.

Ema Klinec (88 m/11., 86 m/15. in 83,5 m/21.) se je sukala med enajstim in 21. mestom, Tina Erzar (83 m/34., 79,5 m/32. in 81,5 m/29.) se je le v tretjem poskusu prebila med trideseterico, zelo podobne daljave pa je nanizala tudi Katra Komar (83 m/32., 79 m/37. in 81 m/32.), ki bo kot četrta naša skakalka nastopila v kvalifikacijah.

Obolela Taja Bodlaj (65,5 m in 72,5 m), ki je komaj stala na nogah, ni mogla izvleči več od 60. in 49. mesta. Nadeja se, da se bo čim prej pozdravila, da bo lahko nared za katero od naslednjih preizkušenj.