Zaradi napada mačke je moral Kraft poiskati celo zdravniško pomoč

Najboljši smučarski skakalci na svetu minuli konec tedna niso imeli tekem, toda Stefan Kraft je imel pred odhodom v Trondheim, kjer se bo jutri začelo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, kljub temu zelo pestre dneve. Pred vrhuncem olimpijske sezone 2024/25 je imel več težav, kot bi si želel.

Po vrnitvi iz Sapora, kjer je zasedel šesto in peto mesto, ga je tako uščipnilo v vratu, da se tri dni sploh premikati ni mogel. K treningu na skakalnici v Innsbrucku se je vrnil šele v četrtek, vendar pa težav s tem še ni bilo konec. Nov šok je sledil v soboto zjutraj. »Sosedovo mačko sem spustil v hišo na zajtrk. Malo sva se igrala, nato pa je nenadoma nisem več zanimal. Ko sem jo želel pobožati, je kar na lepem napadla mojo roko in jo poškodovala do krvi,« je zaupal 31-letni Avstrijec, ki se je nato odpeljal v zdravstveni dom, kjer so ga cepili proti tetanusu. Za nameček mu je zdravnik predpisal antibiotik, ki ga mora jemati teden dni.

Toda kljub temu je na Norveško odpotoval dobro razpoložen. Optimizem mu ob dveh dobrih treningih na Bergislu vlivajo tudi besede reprezentančnega sotekmovalca Michaela Hayböcka: »Pogosto reče, da običajno takrat, ko se mi nekaj zgodi, še posebej dobro skačem ...«