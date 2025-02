Nika Prevc koraka proti velikemu kristalnemu globusu

Krstno izvedbo tekme smučarskih skakalk v ameriškem Lake Placidu je prepričljivo dobila Nika Prevc, ki je za več kot deset točk ugnala Norvežanko Eirin Mario Kvandal, tretja je bila Kanadčanka Alexandria Loutitt. Deveto mesto je zasedla Ema Klinec, uspeh sta z osvojenimi točkami dopolnili Tina Erzar (21.) in Taja Bodlaj (25.).

Prevc je s skokom 130 m prepričljivo vodila že po prvi seriji in v drugi s 124,5 m potrdila 13. zmago v svetovnem pokalu. Zbrala je 295,7 točke, 12,1 točke več kot druga Eirin Maria Kvandal. Tretja je bila svetovna prvakinja Alexandria Loutitt (273,2).

»Ker mi je ta skakalnica zelo zanimiva, sem že od 6. ure zjutraj čakala na današnjo tekmo in super je, da sem dvakrat počakala na mizo in naredila dva dobra skoka. Sploh prvi mi je bil všeč,« je po tekmi povedala najboljša v svetovnem pokalu.

Na sporedu še 10 tekem

Devetnajstletna Slovenka je tako povečala vodstvo v seštevku svetovnega pokala. Po 16 od 26 tekem ima je zbrala 1033 točk in ima 137 točk pred drugouvrščeno Nemko Katharino Schmid.

»Za nami je kar dolg dan. Na skakalnici smo bili skoraj cel dan, pohvale organizatorjem in vodstvu, da so tekmo izpeljali. Za nas se je izšlo super. Morda je bilo malo smole pri Emi v finalu, mogoče bi se lahko končalo boljše. Jutri pa je nov dan in nova priložnost, za nami pa je super tekma,« je razplet ocenil glavni trener Jurij Tepeš.

Tekma bi morala biti že dopoldne po krajevnem času oz. popoldne po slovenskem, a so jo prestavili zaradi premočnega vetra. Izvedli so jo malo po polnoči po slovenskem času.

Smučarski skoki v Lake Placidu, izidi:

1. Nika Prevc (SLO) 295,7 točke (130,0/124,5 m)

2. Eirin Maria Kvandal (NOR) 283,6 (123,0/125,0)

3. Alexandria Loutitt (CAN) 273,2 (125,5/121,0)

4. Selina Freitag (Nem) 269,4 (123,5/125,0)

5. Agnes Reisch (Nem) 255,8 (123,5/130,5)

9. Ema Klinec (Slo) 245,0 (124,0/109,0)

21. Tina Erzar (Slo) 207,9 (120,0/110,0)

25. Taja Bodlaj (Slo) 182,4 (113,5/100,0)