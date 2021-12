Norvežanom še druga biatlonska štafeta, Slovenci osmi

Norvežani so pričakovano zmagovalci današnje štafetne preizkušnje biatloncev. Po Östersundu so zmagali tudi v Hochfilznu. Znova kot v Östersundu pred Francijo in Rusijo. Med 27 ekipami je bila tudi Slovenija. Postava Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan je končala na osmem mestu.

Za Norveško so nastopili Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjastad Christiansen. Francija je na drugem mestu zaostala za 21,2 sekunde, Rusija na tretjem mestu pa za 47,3 sekunde, kljub enemu kazenskemu krogu.

Slovenci četrti na polovici

Kot prvi Slovenec se je v smučino podal Dovžan, ki je bil tretji tako po prvem kot drugem streljanju, skupaj je imel samo eno popravo, nato pa je Faku predal kot četrti. Najboljši slovenski biatlonec je bil po streljanju stoje drugi, nato pa je vse do konca svoje predaje zadržal četrto mesto.

Tretji Slovenec v smučini je bil Bauer, ki s štirimi popravami strelsko ni bil najbolj zanesljiv in je moral v kazenski krog. Bauer je zdrsnil na šesto mesto. Po prvem streljanju leže z eno popravo je napredoval na tretje mesto. Streljanje stoje mu ne leži, popravljal je trikrat in vseeno pustil eno tarčo nepokrito.

Zadnji Slovenec v smučini je bil Tršan z misijo, da bi zadržal mesto Slovenije med deseterico. S hitrim in popolnim streljanjem leže je zadržal šesti položaj, na zadnjem strelskem postanku je popravljal enkrat, nekoliko slabši tek pa je prinesel končno osmo mesto z zaostankom 2:37,6.