Novopečeni Slovenec Horak bo lahko pomagal risom na SP

Lukaš Horak, vratar slovenskih prvakov, hokejistov ljubljanske Olimpije, je danes prejel slovensko državljanstvo. Rojeni Čeh bo tako že v petek na derbiju proti Sij Acroni Jesenicam branil kot slovenski državljan, prav tako pa bo na voljo slovenskemu reprezentančnemu selektorju Edu Terglavu za svetovno prvenstvo.

»To je izjemen trenutek za našega vratarja in za celotno organizacijo. Ponosni smo na njegovo odločitev, da postane slovenski državljan in sprejme odgovornost nastopanja za slovensko reprezentanco,« so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Horak se je Olimpiji pridružil leta 2023 in hitro postal nepogrešljiv člen ekipe ter ljubljenec tivolskega občinstva. Novembra lani je podaljšal sodelovanje in bo v zelenem dresu nastopal tudi v sezonah 2025/26 in 2026/27.