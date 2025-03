O aferi spregovoril tudi kontrolor skakalne opreme: Udarilo kot strela z jasnega

Nad tem, kako so si na nedavnem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu pomagali norveški skakalci, je bil izjemno razočaran tudi Christian Kathol, kontrolor opreme pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). »To je bilo zame veliko razočaranje in hud šok. Še toliko hujši, ker se ta škandal sploh ni napovedoval. Običajno dobim prej določene namige, češ, poglej si tiste bolj natančno. Tokrat je udarilo kot strela z jasnega,« je razkril 59-letni Avstrijec.

Kakor je pojasnil, všitih vrvic, ki naj bi v zraku raztegnile tekmovalni dres v razkoraku, ni bilo mogoče videti, ni jih bilo mogoče niti otipati. »Zaradi tega je bilo treba razrezati kombinezon, da smo prišli do njih,« je za enega od avstrijskih časnikov zaupal Kathol. Če Norvežanov ne bi nihče posnel in potem objavil teh posnetkov, jih ne bi tako hitro odkrili. »Brez namiga to verjetno ne bi prišlo na dan tako kmalu,« je ocenil kontrolor.

Obetajo se velike spremembe Kakor je poročala norveška televizija NRK, se že za preostanek te sezone obetajo velike spremembe v skokih. Skakalci bodo lahko na preostalih štirih postajah – ob jutrišnji v Oslu še v Vikersundu (15. in 16. t. m.), Lahtiju (22. in 23. t. m.) in Planici (med 28. in 30. t. m.) – tekmovali le še z enim dresom, ki je že čipiran. Na voljo bodo imeli lahko samo en rezervni kombinezon, ki pa ga bodo lahko uporabili, če se bo tekmovalni poškodoval. Pri FIS razmišljajo tudi o tem, da bi v prihodnje po vsaki preizkušnji zasegli drese in jih skakalcem vrnili šele pol ure pred začetkom naslednje tekme.

Ne verjame niti, da svetovni prvak s srednje skakalnice Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki so ju po tekmi na veliki napravi diskvalificirali, nista vedela za prevaro. »Ko nekaj spremeniš na dresu, ga moraš najprej preizkusiti, da preveriš, če sploh deluje. In tega ne narediš med svetovnim prvenstvom, saj so skoki preveč občutljivi. V tem športu ima namreč že vsaka najmanjša sprememba lahko velik vpliv. Poleg tega so imeli Norvežani že dve kolajni s srednje skakalnice. Zakaj bi potem karkoli spreminjali za tekmo na veliki napravi?« je Kathol nakazal, da sta Lindvik in Forfang s predelanima dresoma skakala že (vsaj) od začetka prvenstva. Dokler pristojni pri FIS ne bodo odločili drugače, bosta lahko najboljša norveška skakalca normalno tekmovala v svetovnem pokalu, torej tudi na norveški turneji, ki se bo jutri začela v Oslu.

»Kar se je zgodilo v Trondheimu, je prava katastrofa za skoke. Trajalo bo kar nekaj časa, preden se bo lahko začel zdravilni proces. V vseh reprezentancah bi morali zdaj prevzeti odgovornost – za prihodnost tega športa,« je še vsem ekipam položil na srce Kathol.