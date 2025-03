Nove ugotovitve v škandalu, Ahonen v kali zatrl Forfanga in Lindvika

Čeprav norveška smučarska skakalca Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki so ju po sobotni preizkušnji na veliki napravi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu diskvalificirali zaradi manipuliranih tekmovalnih dresov, vztrajata, da sta nedolžna, jima pravzaprav nihče ne verjame. Tudi nekdanji finski šampion Janne Ahonen je prepričan, da sta bila s tem seznanjena.

»Da nista vedela, da skačeta s prirejenimi kombinezoni, je popolna neumnost! Noben športnik na tako pomembnem tekmovanju ne bi skakal z opremo, ki je ne pozna. Navsezadnje bi skok z nepreverjenim dresom predstavljal tudi določeno varnostno tveganje,« je poudaril 47-letni Finec in pribil: »Četudi res ne bi vedela, kaj so naredili z njunima kombinezonoma, bi začutila spremembo najpozneje takrat, ko sta ju oblačila.«

Ker tudi sam kroji in šiva drese, dobro ve, o čem govori. Zato se tudi ne strinja z direktorjem skakalnih tekmovanj Sandrom Pertilejem in Christianom Katholom, kontrolorjem opreme pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), da je takšne manipulacije težko odkriti. »Dres je treba samo prijeti in ga malo raztegniti, pa takoj opaziš, ali je kaj vmes ...« je še pojasnil eden od najboljših skakalcev v zgodovini tega športa.

Nordijskega kombinatorca Jørgna Graabaka so na ekipni preizkušnji diskvalificirali zaradi neustreznih vezi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Ottesen: Gre za stvari, ki nas ne veselijo

Toda Norvežani na domačem svetovnem prvenstvu očitno niso goljufali le z dresi. Nordijskega kombinatorca Jørgna Graabaka so, denimo, na ekipni preizkušnji diskvalificirali zaradi neustreznih vezi. »Gre za stvari, ki nas nikakor ne veselijo. Zadevo smo posredovali naprej, več pa v tem trenutku ne morem komentirati,« je dejal nekdanji skakalni as Lasse Ottesen, zdajšnji direktor tekmovanj za svetovni pokal v nordijski kombinaciji.

Medtem je prišla na dan tudi fotografija Lindvikovih vezi, na kateri je videti močno zbrušeno levo stran. To naj bi skakalcu omogočilo, da po odskoku svoje smuči hitreje postavi v škarjasti slog. Seveda takšne spremembe tudi niso dovoljene.