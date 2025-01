Odermatt in Kranjec na Pokalu Vitranc

V največjem zimskem športnem središču v Sloveniji, Kranjski Gori, je vse pripravljeno za vrhunec zime v prvem marčevskem koncu tedna. Na 64. Pokalu Vitranc pričakujejo vse najboljše alpske smučarje, ki se bodo na poligonu Podkoren čez 30 dni pomerili v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal.

Vse poteka po načrtih, so organizatorji iz smučarskega kluba Kranjska Gora povedali na novinarski konferenci. Tekmovalna proga je prvi preizkus opravila že v času ženskih tekem svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu v začetku januarja. Za zdaj kaže, da bo narava letos sodelovala tudi pri izvedbi moškega tekmovanja.

Andrej Šporn, nekdanji vrhunski tekmovalec, ki se je januarja prvič preizkusil v vlogi vodje priprave proge, je optimističen. V začetku januarja je skupaj z ekipo marljivih delavcev poskrbel za brezhibno izvedbo ženskega tekmovanja.

»V četrtek sem bil na ogledu proge. Na srečo nam dež, nedeljski in predvsem torkov, ni naredil toliko škode, kot smo se bali. Bilo ga je tudi pol manj, kot je bilo napovedano, dobrih 50 litrov na kvadratni meter. Sneg je bil v zgornjem delu že kompakten, naslednje dni pa bodo svoje naredile tudi napovedane nižje temperature, da se bo ves strdil. Po večini proge imamo več kot 50 cm snega, obstaja le še eno krizno mesto na prehodu v zadnjo strmino,« je najnovejše informacije razkril Šporn.

Žan Kranjec bo domači adut. FOTO: Matej Družnik

Tudi to »krizno žarišče« za zdaj ne predstavlja prevelike nevarnosti. »Debelina snežne podlage tudi na tem delu znaša 40 cm. Z žičnicami smo dogovorjeni, da bomo, ko bodo vremenski pogoji ustrezni, na kritičnih mestih naredili dodaten sneg za oživitev snežne podlage. Tako bo za tekmo vse pripravljeno, kot je bilo že za žensko tekmo,« je dejal Šporn.

Snežna kontrola mednarodne smučarske zveze bo 20. februarja, ko bo stanje proge preveril slovenski strokovnjak Jani Hladnik.

Prvi tekmi po SP

Alpski smučarji bodo imeli v Kranjski Gori prvi preizkus po svetovnem prvenstvu. Pričakujejo vse najboljše, vključno s prvim smučarjem karavane Švicarjem Marcom Odermattom. Prišla bosta seveda tudi oba nova svetovna prvaka, dodatni magnet za domače navijače pa bo veleslalomski as Žan Kranjec, ki napoveduje napad na prve domače stopničke po 23 letih.

Posebno draž po mnenju organizatorjev predstavlja tudi bogat spremljevalni program. Organizatorji napovedujejo največji slovenski »apres ski«. Tokrat na prostem na pustno soboto na prireditveni ploščadi pred Hotelom Kompas.

Pomena Pokala Vitranc se zavedajo tudi predstavniki države. »Slovenija je športna velesila in za prepoznavnost države skrbijo tako športniki s svojimi rezultati kot tudi naši organizatorji velikih mednarodnih dogodkov,« je prepričan minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

»Naloga države je, da po svojih močeh pomaga pri organizaciji velikih mednarodnih dogodkov, tudi s sofinanciranjem,« je poudaril minister, ki je prepričan, da bi bilo treba tudi z dobro zakonodajo zagotoviti, da bodo organizatorji lahko za več let vnaprej načrtovali, koliko sredstev lahko dobijo od sponzorjev in kolikšen bo prispevek države.

Takšni dogodki so pomembni tudi za lokalno skupnost. Ne gre spregledati, da je imel zadnji Pokal Vitranc leta 2023 medijski oziroma televizijski doseg 110 milijonov gledalcev po celem svetu.

»V neposrednem prenosu si je tekmo ogledalo 19 milijonov gledalcev in to večinoma na vseh ključnih trgih, na katere sta osredotočena slovenski turizem in gospodarstvo,« je poudaril generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Medven.