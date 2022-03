Paris razred zase, Kline 19., slovo Jansruda

Italijan Dominik Paris je zmagovalec drugega smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev letos v Kvitfjellu. Paris je četrto zmago na progi Olympiabakken osvojil s prednostjo 55 stotink pred norveškim matadorjem Aleksandrom Aamodtom Kildejem. Med dobitniki točk je tudi Slovenec Boštjan Kline, ki je z zaostankom dveh sekund osvojil 19. mesto.

Drugi smuk na tem prizorišču ni postregel s presenečenji, ki so zaznamovala preizkušnjo 24 ur prej, ko sta si prvo mesto delila senzacionalni Kanadčan Cameron Alexander in prav tako presenetljivi Švicar slovenskih korenin Nils Hintermann.

Na drugem smuku je zmagal izkušeni 32-letni italijanski as, ki je prišel do 21 zmage v svetovnem pokalu, 17 smukaške. V Kvitfjellu je prvič zmagal na smuku leta 2016, pred tremi leti je na tem prizorišču zmagal na smuku in superveleslalomu, tako da bo favorit za najvišja mesta na Norveškem tudi na nedeljskem superveleslalomu.

Kjetil Jansrud je končal kariero. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Tekmovalci z najboljšimi startnimi številkami so imeli tudi najboljšo vidljivost. Alexander je tokrat pristal na 16. mestu. Hintermann ni ogrozil Parisa in Kildeja, se je pa na tretjem mestu izenačil z rojakom Beatom Feuzom. Oba sta imela zaostanek 81 stotink sekunde.

Na sporedu je le še finalni smuk v Courchevel/Meribelu, kamor bo kot prvi favorit za smukaški globus potoval Kilde, ki je na desetih smukih zbral 570 točk, Feuz na drugem mestu zaostaja 23 točk, možnosti za skupno slavje, a zgolj teoretične, pa imata tudi tretji Avstrijec Matthias Mayer (-84) in četrti Paris (-88).

Boštjan Kline: »Pričakovanja in želje so eno, realnost pa potem nekaj drugega. Vseeno sem si današnjo vožnjo predstavljal, da jo bom odpeljal boljše, kar je logično. Vožnja ni bila čista, majhne napakice po celi progi, ki se potem v cilju seštejejo.«

V skupnem seštevku zime je v najboljšem položaju za veliki kristalni globus Švicar Marco Odermatt (1236 točk), prvi izzivalec Kilde zaostaja 286 točk.

Po petkovi ničli je od štirih Slovencev popravni izpit opravil le Kline, ki se je uvrstil v prvo dvajseterico, a je pogledoval tudi višje.

Na prvem treningu je bil tretji, na drugem peti. Prav v Kvitfjellu je leta 2017 osvojil svojo prvo in za zdaj edino zmago v svetovnem pokalu. V petek se mu je ravno na prvi prelomnici primerila napaka, ki ga je oropala vrhunske uvrstitve. Drugi smuk mu je uspel bolje, a ne dovolj dobro, da bi lahko bil del najboljše deseterice.

Ostala trojica je bila prepočasna za trideseterico. Miha Hrobat je bil 41. (+2,88), Nejc Naraločnik 53. (+3,50) in Martin Čater 55. (+3,77).

Boštjan Kline je prišel do novih točk. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Po Kvitfjellu pa je jasno, da bosta na finalnem smuku sezone lahko nastopila dva Slovenca Čater kot 23. v seštevku discipline in Kline kot 24. Nastop na zadnjem ženskem smuku sezone si je z 21. mestom v ženskem seštevku zagotovila tudi Ilka Štuhec.

Današnji smuk je prinesel slovo Kjetila Jansruda, po Akslu Lundu Svindalu največjega asa norveškega alpskega smučanja, ki je dve desetletij dolgo bogato kariero sklenil pred domačimi navijači. Rojaku so se poklonili z ovacijami. Jansruda, ki je presmučal progo od starta do cilja v običajni tekmovalni opravi, sta v ciljni areni, v čustev polnih trenutkih, na ramena posadila sotekmovalca iz ekipe Kilde in Rasmus Windingstad.

Izidi, smuk, moški:

1. Dominik Paris (Ita) 1:43,92

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:44,47 +0,55

3. Beat Feuz (Švi) 1:44,73 +0,81

19. Boštjan Kline (Slo) 1:45,92 +2,00

41. Miha Hrobat (Slo) 1:46,80 +2,88

53. Nejc Naraločnik (Slo) 1:47,42 +3,50

55. Martin Čater (Slo) 1:47,69 +3,77

Svetovni pokal, skupno (29/37):

1. Marco Odermatt (Švi) 1236 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 950

3. Matthias Mayer (Avt) 776

44. Žan Kranjec (Slo) 167

52. Martin Čater (Slo) 136

67. Boštjan Kline (Slo) 95

95. Štefan Hadalin (Slo) 44

96. Miha Hrobat (Slo) 42

Smuk (10/11):

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 570

2. Beat Feuz (Švi) 547

3. Matthias Mayer (Avt) 486

23. Martin Čater (Slo) 104

24. Boštjan Kline (Slo) 95

37. Miha Hrobat (Slo) 42