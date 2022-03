Za Odermatta v Kranjski Gori navijali tudi Portugalci

Švicarski časnik Blick je zapisal, da se je z uspehi v tej sezoni število članov navijaškega kluba Marca Odermatta več kot podvojilo, trenutno je članarino v višini 29 evrov poravnalo 1550 oseb. Marcov stric Paul Odermatt je ponosni predsednik kluba, ki zvesto navija za svojega Odija. »Pred to sezono je naš klub štel 700 članov, zdaj jih je 1550. Nekaj novih članov imamo iz sosednjih dežel, tu so tudi Norvežani, Španci in Portugalci,« je povedal Paul Odermatt.

Kljub 2. in 3. mestu na veleslalomskih tekmah v Kranjski Gori, kjer je osvojil tudi veliki kristalni globus, švicarski zvezdnik vendarle ni bil povsem zadovoljen.

»To se mi še nikoli ni zgodilo,« je v cilju drugega veleslaloma za pokal Vitranc v nedeljo ugotavljal Odermatt, ki se je spominjal večkratnega zdrsa smuči po vstopu v zaključni del proge, kjer je v boju za zmago zaostal preveč. Beni Matti, nekdanji življenjski sopotnik slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec, sicer pa direktor tekmovalne ekipe smučarskega proizvajalca Stöckli, je razkril, da je najboljši tekmovalec aktualne sezone povozil kamen.

»Zgodilo se je tik pred ciljno strmino, okoli 30 cm robnika je hudo poškodovanega. Pravi čudež je, da je s takšno okvaro prišel na stopničke in da ni odstopil,« je za časnik Blick dejal Matti, potem ko je Odermatt v cilju le za 27 stotink sekunde zaostal za Norvežanom Henrikom Kristoffersnom.