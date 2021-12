Meta Hrovat po dveh odstopih med deseterico

Francozinja Tessa Worley je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu v Avstriji. Slovakinja Petra Vlhova je osvojila drugo mesto (+0,30), tretja je bila Švedinja Sara Hector (+0,38). Meta Hrovat (+1,61) je po dveh odstopih z 10. mestom znova del najboljše deseterice. Točke je s 16. mestom (+1,84) osvojila še Ana Bucik. Francozinja je ubranila vodstvo po prvi vožnji za 15. zmago v svetovnem pokalu. Vlhova je v finalu pridobila dve mesti, po prvi vožnji je bila četrta. Zaradi pozitivnega testa na okužbo s covidom-19 v Lienzu ni nastopila vodilna v skupnem in veleslalomskem seštevku Američanka Mikaela Shiffrin, manjkala je tudi svetovna prvakinja Švicarka Lara Gut-Behrami.

Na startu prve vožnje je bilo vsega skupaj pet Slovenk. Drugo vožnjo si je s 26. časom priborila tudi Andreja Slokar, ki pa je v finalu odstopila. Ajdovki, ki je navdušila z zmago na paralelni tekmi v Lech/Zürsu, se je pripetil prvi odstop v finalu v zadnjih 12 mesecih. Hrovatova je po prvi vožnji zasedala šesto mesto. V drugo svoje vožnje ni izboljšala. Pred finalnim nastopom Hrovatove sta bili na vrhu Italijanki Federica Brignone in Marta Bassino, ki sta ostali vodilni tudi po nastopu Slovenke. Gorenjka, ki je imela 58 stotink sekunde naskoka pred Brignonejevo iz prve vožnje, je na postavitvi glavnega trenerja slovenske ženske vrste Sergeja Poljšaka izgubljala iz sektorja v sektor, v zgornjem delu je bila celo na robu odstopa. Zaostanek 97 stotink pa je pomenil takrat šesti čas.

Tessa Worley je ugnala vse konkurentke. FOTO: Dominik Angerer/AFP

»Prvi tek sem odpeljala tako kot sem si zamislila. V drugem teku pa sem želela še nekaj več in sem naredila kar nekaj napak, tako da je bila vožnja precej 'raztreščena'. Proga v drugem teku je bila zelo hitra in je bilo treba ves čas biti pred njo. Zaostala sem malce z gibanjem in proga me je prehitela in pripetila se je napaka. Prišla sem do cilja, kar je najbolj pomembno. Čaka me še kar nekaj pomembnih tekem sedaj in gremo naprej,« je povedala Hrovatova, ki je sezono odprla s šestim mestom na veleslalomu v Söldnu.

Snežna sprememba

Bucikova je po odstopu v finalu drugega veleslalomu v Courchevelu, na prvem je bila 12., znova zadovoljna in je v primerjavi s prvo vožnjo, ko je bila 23., v finalu pridobila sedem mest. »Tekma je bila precej drugačna od tistih v Courchevelu. Drugačen je bil sam sneg, kot tudi postavitev, ki je bila zelo različna med prvim in drugim tekom. S prvim tekom nisem zadovoljna, sploh do sredine proge je bilo premalo ritma. V takih postavitvah imam še kar nekaj težav. V drugo pa boljše, bilo je par napak. Punce smo bile zelo skupaj in dosegla sem nov lep rezultat, kar je dobra popotnica za jutrišnji slalom,« je poudarila Bucikova.

Tina Robnik, ki je tekmi v Courchevelu izpustila zaradi izpahnjene rame, je finale zgrešila za tri desetinke sekunde. Tekmo je končala na 35. mestu. Neja Dvornik je bila na 54. mestu predzadnja med tistimi tekmovalkami, ki so prvo vožnjo končale v cilju. V Lienzu bo v sredo na sporedu še ženski slalom.