Polona Klemenčič skoraj do uvrstitve kariere

Norvežanka Marte Olsbu Røiseland je zmagovalka šprinterske preizkušnje svetovnega pokala biatlonk v nemškem Oberhofu. Olimpijska podprvakinja iz Pjongčanga je za svojo 13. zmago v svetovnem pokalu in četrto letošnjo ter drugo zaporedno v šprintu, za 7,1 sekunde premagala Belorusinjo Hano Sola in Francozinjo Julio Simon. Ti sta si razdelili drugo mesto. Røiselandova tudi vodi v seštevku svetovnega pokala.

Le malo za svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu (32. mesto) je zaostala Polona Klemenčič. Z enim zgrešenim strelom in zaostankom minute, 32 sekund in devet desetink je zasedla 36. mesto in drugič letos osvojila točke svetovnega pokala. Debitantka Kaja Zorc je z dvema zgrešenima streloma zasedla 74. mesto (+2:46,6), Nika Vindišar pa je na strelišču zgrešila trikrat in se uvrstila na 89. mesto (+3:44,0).