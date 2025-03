Priloga Planica 2025: popoln vodič po spektaklu pod Poncami

Tudi ta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih bo doživela vrhunec na znanem prizorišču. Zadnje dejanje bomo spremljali v dolini pod Poncami, Planica 2025 pa bi bila lahko resnično spektakularna. Slovenski letalci so namreč v odlični formi, zato lahko navijači upravičeno pričakujejo dolge polete in nove uspehe slovenskih orlov. Domen Prevc je trenutno med najboljšimi letalci na svetu, dobil je tudi zadnjo tekmo v Vikersundu.

Priloga v četrtkovem Delu

Ob tej priložnosti bomo tudi letos ozaljšali planiški praznik z izdajo posebne edicije Planica 2025, ki bo priložena tiskanemu Delu v četrtek, 20. marca , torej en teden pred začetkom štiridnevnega spektakla na Gorenjskem. Priloga ponuja bogato vsebino za vse navdušence nad smučarskimi poleti, ki so jo ustvarili člani športnega uredništva Dela in nekateri izkušeni poznavalci čudovitega zimskega športa.