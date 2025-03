Nika Prevc je bila razred zase tudi na prvi od dveh tekem smučarskih skakalk v Lahtiju. S skokoma, dolgima 129 in 135,5 metra, kar je novi ženski rekord velike naprave v tem finskem prizorišču, je kar za 25,4 točke ugnala Nemko Selino Freitag (122 m in 121 m). Na tretjo stopnico odra za najboljše se je zavihtela Kanadčanka Alexandria Loutitt (126,5 m in 121 m), svetovna prvakinja z Bloudkove velikanke 2023.