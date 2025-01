Horngacher se je obregnil ob zmagi Prevca in Zajca

V nadaljevanju preberite:

Najboljši smučarski skakalci so se z najmanjše še delujoče letalnice, če upoštevamo rekorde (Oberstdorf), preselili na največjo skakalnico na svetu. V Willingenu, kjer so se jim spet pridružile tudi skakalke, se bodo dokazovali ta konec tedna, že danes bo na sporedu tekma mešanih ekip (16.10). Na uradni spletni strani Mednarodne smučarske zveze (FIS) vabijo k ogledu spektakla na veliki napravi Mühlenkopfschanze (HS-147) s fotografijama Nike in Domna Prevca, ki sta se v zgodovino svetovnega pokala vpisala kot prva sestra in brat z zmagama na isti konec tedna. Kaj je 25-letni as iz Selške doline povedal o svojem podvigu v Oberstdorfu, kaj mu je pomagalo do tamkajšnje zmage, kako je med seboj primerjal nastope na letalnici in skakalnici, kaj je pri slovenskih uspehih na velikanki Heinija Klopferja zmotilo Stefana Horngacherja, glavnega trenerja nemške reprezentance ...