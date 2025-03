Ni bilo lahko ohraniti mirno kri, ko je popustil adrenalin, se je začel tresti

V nadaljevanju preberite:

Ni jih bilo malo, ki so pred včerajšnjo moštveno tekmo na veliki skakalnici na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu že vnaprej obešali zlate kolajne okrog vratov Avstrijcev. Toda favoriziranim severnim sosedom, ki so doslej premočno kraljevali v svetovnem pokalu, so račune prekrižali slovenski orli (v postavi Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek), ki so v šampionskem slogu ubranili lovoriko iz Planice 2023.

Tekma je bila izjemno razburljiva. Ko je Jana Hörla kot zadnjega Avstrijca odneslo do 135 metrov, so začeli slovenski navijači nestrpno pogledovati proti vrhu zaletišča, na katerem se je za svoj nastop pripravljal Lanišek. Bo Anže zmogel še en odličen skok, so se spraševali tudi v rdeče-belo-rdečem taboru, v katerem še niso izgubili upanja na osvojitev najžlahtnejše kolajne ....