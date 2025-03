Priložnost za Slovence, Nemčev dres buri duhove, Forfang: Vsak naj presodi sam

V nadaljevanju preberite:

V Trondheimu se danes ponuja naslednja lepa priložnost za slovensko kolajno na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Na tamkajšnji veliki skakalnici se bo namreč ob 16. uri začela tekma mešanih ekip, na kateri bo naša četverica vsekakor v ožjem krogu favoritov. Na prejšnjem nordijskem SP v dolini pod Poncami se je slovenska mešana ekipa pred dvema letoma izkazala z bronasto kolajno. Zlato lovoriko bodo branili Nemci. Ker so ti – glede na krizo, v kateri se je nemška moška reprezentanca znašla po novoletni turneji –, res presenetili s svojim skakanjem, so jih nekateri (tekmeci in novinarji) že vzeli pod drobnogled in prišli do zanimivih ugotovitev.