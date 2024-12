Pojavljajo se prvi očitki o prevelikih dresih, ki naj bi prinesli do 10 metrov

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so poljski prireditelji vse do zadnjega trepetali za izvedbo normalnega tekmovanja ta konec tedna v Visli, na kakšen rezervni scenarij so bili že pripravljeni, kaj jim povzroča skrbi, zakaj imajo nekateri pomisleke zaradi tamkajšnjega snega, kaj si pred tridnevno prireditvijo na veliki skakalnici Adama Malysza obetajo v slovenskem taboru, kaj je prepričan glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota, kako so predolimpijsko sezono svetovnega pokala odprli Poljaki, kaj je o svoji pripravljenosti povedal domači zvezdnik Piotr Žyla, ki se bo prvič v tej tekmovalni zimi predstavil med elito, kakšne težave je imel pred preizkušnjami v Visli, s katerim športom se je tudi spogledoval, na račun katerega skakalca so se pojavili prvi očitki, da naj bi imel prevelik tekmovalni dres ...