Privil plin in pribrzel v cilj novega osebnega mejnika

V nadaljevanju preberite:

Žan Kranjec je še enkrat dokazal, da je veleslalom njegova paradna in žlahtna disciplina. V preizkušnji za svetovni pokal v Val d'Iseru je prismučal na tretje mesto in tako z novimi stopničkami dopolnil uvodni veleslalom v avstrijskem Söldnu, ko se je zavihtel na drugo stopničko. Olimpijski podprvak v tej disciplini z letošnjih iger v Pekingu tako iz tekme v tekmo dokazuje, da je športno dozorel in da se hitro prilagodi nastalim razmeram oziroma iz storjenih napak takoj potegne nauk, ki se potem izkaže za uspešnega.