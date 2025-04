V Miamiju je šlo na ledu veliko bolje kot na parketu

Medtem ko so košarkarji iz Miamija že končali sezono v ligi NBA, so branilci naslova Stanleyjevega pokala, hokejisti Floride, povedli s 3:1 v zmagah v prvem krogu končnice NHL. Na četrti tekmi končnice so na domačem ledu premagali »lokalnega« tekmeca iz Tampe s 4:2. Panterje od napredovanja v drugi krog končnice loči le še ena zmaga, saj vodijo s 3:1 v zmagah.

Tekma v Sunrisu je bila izenačena, preobrati so se vrstili vsakih nekaj sekund.

Navijači so morali na prvi gol čakati do 30. minute igre. Finec Anton Lundell je v veliko veselje več kot 19.000 gledalcev v Amerant Bank Areni panterjem s strelom iz bližine zagotovil prvo vodstvo.

Po treh minutah, v razmiku 12 sekund, sta za gostujoče strele zadela Mitchell Chaffee in Slovak Erik Černak. V tretji tretjini so na ledu znova zagospodarili domači hokejisti, ko so v dveh minutah trikrat ukanili obrambo Tampe. Med strelce so se vpisali Aron Ekblad, Seth Jones in Carter Verhaeghe.

V Teksasu so bili tudi kavbojski vložki, pele so pesti, veselile pa so se domače »zvezde«. FOTO: Richard Rodriguez/Getty Images Via AFP

V Dallasu je blestel Wyatt Johnston, ki je dosegel najhitrejši gol v končnici za teksaške zvezde. Zabil je že po devetih sekundah tekme. Nato pa dodal še en gol in podajo za Stars pri zmagi na tekmi s 6:2 in za vodstvo s 3:2 v zmagah v prvem krogu končnice proti Colorado Avalanche.

»Nocoj smo verjetno naredili najboljše, ko smo si ustvarili veliko priložnosti, velika zmaga,« je dejal Johnston.

»Nisem presenečen nad našim odzivom. Imamo odlično ekipo,« je dejal trener Pete DeBoer, čigar ekipa je dve noči prej v četrti tekmi izgubila z 0:4 v gosteh.

»Na prejšnji tekmi smo bili res slabi. Se zgodi tudi to. V seriji na štiri zmage boste doživeli tudi takšen večer. A sami krojimo svojo usodo in smo to popravili, in smo se odzvali.«

Hokejiste Los Angeles Kings nova tekma v prvem krogu končnice zahodne konference proti Edmonton Oilers čaka v sredo zjutraj po slovenskem času. Anže Kopitar in kralji so po dveh uvodnih zmagah na domačem ledu, v Edmontonu dvakrat izgubili. Ekipi sta tako poravnani 2:2 v zmagah.