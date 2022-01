Rekel si je: Zdaj pa gremo. In je šlo – do življenjskega skoka

V nadaljevanju preberite:

Po koncu novoletne turneje je bilo najbolj veselo v japonskem, avstrijskem in slovenskem taboru. Lovro Kos je z izjemnim, po svojih besedah pa celo z življenjskim skokom pritisnil piko na i odličnemu debitantskemu nastopu na turneji, po katerem si lahko slovenska ekipa od talentiranega 22-letnika iz Rudnika pri Moravčah obeta še veliko. Zadovoljen je bil po dvigu forme tudi Anže Lanišek, vsaj kakšno pivo pa Bolgaru Vladimirju Zografskemu in stricu Matjažu Zupanu dolguje Žiga Jelar, saj sta mu na nepričakovan način pomagala do prvih točk v sezoni.