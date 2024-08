Risi na Bledu začrtali pot proti Rigi in nato Milanu

V nadaljevanju preberite:

Na Bledu so se začele priprave naših hokejistov za olimpijski kvalifikacijski turnir. Kako je glede postave, koga ne bo na Bledu in kako selektor Edo Terglav gleda na tekmece v Rigi? Zakaj je to mesto ostalo v posebnem spominu Robertu Saboliču, nazadnje kapetanu risov? Kdo bo kapetan zdaj? In kako gleda selektor na odločitev Anžeta Kopitarja?