Risi prvič vodili, toda spet ostali brez plena

Slovenski hokejisti so prvič dosegli več kot gol na svetovnem prvenstvu, prvič tudi vodili, ampak doživeli še tretji poraz v Stockholmu. Latvija je bila boljša s 5:2 (0:0, 4:2, 1:0).

Začelo se je zelo dobro za reprezentanco Eda Terglava, ki je imela v prvi tretjini pobudo, na začetku druge jo je z zadetkom kronal Marcel Mahkovec. Toda veselje skupine slovenskih navijačev ni dolgo trajalo, Latvijci so v manj kot štirih minutah odgovorili s tremi zadetki. Blaž Gregorc je v 33. minuti obudil upanje na zasuk, a tudi nanj so tekmeci odgovorili hitro. V zadnjem delu so se risi borili po najboljših močeh, toda uspeha ni bilo. Po dnevu premora se bodo v četrtek pomerili s Finsko, v petek pa z domačo Švedsko.

Blaž Gregorc je dosegel drugi gol za Slovenijo. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Slovenija je na prvih dveh tekmah doživela poraza s Kanado z 0:4 in Slovaško z 1:3. Dvoboj z Latvijo je začela z željo ponoviti zadnjo tretjino s Slovaško, ko je igrala povsem enakovredno in dosegla tudi prvi gol na tekmovanju. Obenem pa bi lahko Slovenci izkoristili tudi slabšo zadnjo predstavo Latvije, ki jo je Kanada premagala s 7:1.

Slovenija – Latvija 2:5 (0:0, 2:4, 0:1) Dvorana Avicii, gledalcev 3423, sodniki: Campbell (Kanada), Holm (Švedska, glavna), Ankerstjerne (Danska), Nittylä (Finska).

Strelci: 1:0 – Mahkovec (Simšič, 23.), 1:1 – Rubins (Egle, Andersons, 29.), 1:2 – Ravinskis (Tralmaks, Jaks, 33.), 1:3 – Dzierkals (Andersons, 32.), 2:3 – Gregorc (Macuh, 33.), 2:4 – Ločmelis (Mamčics, Tralmaks, 35.), 2:5 – Tralmaks (Rubins, 55.); kazenske minute: Slovenija 0, Latvija 4; streli: Slovenija 18, Latvija 24.

Slovenski vrsti je odlično kazalo na začetku drugega dela, ko je za vodstvo poskrbel Mahkovec, ter tudi še v 33. minuti, ko je na 2:3 znižal Gregorc. A Latvijci so znali ustaviti slovenske nalete, v drugi tretjini dosegli še en gol, v zadnji pa potrdili uspeh s še enim.

Mahkovec: Na tem lahko gradimo »Začeli smo tako, kot smo se dogovorili. Na koncu so nam vse odnesle tiste tri, štiri minute. To moramo popraviti pred naslednjimi tekmami, saj se nam kar ponavlja. A začetek je bil dober, konec tudi, tako da imamo nekaj, na čemer lahko gradimo. Nismo ekipa, ki dosega veliko golov, danes je odločila obramba tekmecev,« je v uradni izjavi za krovno zvezo IIHF po tekmi dejal Marcel Mahkovec.

V medsebojnih dvobojih slovenske in latvijske izbrane vrste so hokejisti z Baltika zdaj statistiko popravili na 12 zmag s 14 tekem. Slovenija je edino zmago na uradnih tekmovanjih dosegla na SP leta 2011.

Marcel Mahkovec je poskrbel za prvo slovensko vodstvo. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Po treh krogih je Slovenija tako še vedno pri ničli na lestvici in na zadnjem mestu. Na SP jo čakajo še štiri tekme; 15. maja proti Finski, 16. maja proti gostiteljici Švedski in za konec 18. in 19. maja še proti Avstriji in Franciji.