S hitrostjo 115 km/h prebila zaščitno ograjo

V Val d'Isèru je na sporedu prvi ženski smuk sezone 2020/21 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Tekmo so prekinili po grozljivem padcu avstrijske smučarke Nicole Schmidhofer, ki je prebila zaščitne ograje in so jo morali v ciljno areno pripeljati z reševalnimi sanmi.



Svetovna prvakinja v superveleslalomu iz St. Moritza (2017) je šla na progo s številko 11. Enaintridesetletna smučarka je pri hitrosti 115 kilometrov na uro prebila zaščitno ograjo. Za nekaj časa so prekinili tekmo. S smučmi je prerezala mreže in v gozdu ostala skrita pred kamerami.



Reševanje je potekalo nekaj časa. Tekmovalko so odpeljali v bolnišnico, o njenem zdravstvenem stanju pa za zdaj ne poročajo. Tekmo so nato nadaljevali.



Avstrijska radiotelevizija je poročala, da je tekmovalka pri zavesti. Na istem mestu je padla tudi Italijanka Federica Brignone, ki pa je lahko samostojno vstala in prečkala ciljno črto.



Pred prekinitvijo tekme je nastopila Slovenka Ilka Štuhec, ki se je na progo podala s številko 10 in ob prihodu v cilj dosegla tretji čas. Za vodilno Švicarko Corinne Suter je zaostala 65 stotink sekunde. Na drugem mestu je trenutno Italijanka Sofia Goggia (+0,11).



Mariborčanko je nato prehitela Američanka s številko 18 Breezy Johnson (+0,20), ki je Slovenko prehitela za 45 stotink sekunde.



Maruša Ferk se bo na progo podala kot 52.



V soboto bo v Val d'Isèru še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.



Moški so v Val Gardeni, kjer bo danes superveleslalom.

