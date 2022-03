Schuster: Pozor, privežite se, na vrhu zaletišča je Slovenec!

V nadaljevanju preberite:

Kako so odlične nastope slovenskih smučarskih skakalcev na letalnicah v Oberstdorfu in Vikersundu na tujih televizijskih postajah pospremili nekdanji zvezdniki smučarskih skokov Sven Hannawald, Martin Koch in Toni Innauer ter uspešni trener Werner Schuster, kaj so povedali o svetovnem podprvaku v poletih Timiju Zajcu in drugih naših asih, kaj pričakujejo od velikega finala v Planici, kjer bo danes preizkus letalnice bratov Gorišek ...