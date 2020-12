Tretje mesto Laniška v Engelbergu

Slovenski skakalec Anže Lanišek je na posamični tekmi svetovnega pokala v Engelbergu osvojil odlično tretje mesto. Pred njim sta bila le Poljak Kamil Stoch in Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je z zmago potrdil status najboljšega skakalca zime.



Anže Lanišek je v Engelbergu prikazal dva zelo dobra skoka. V prvi seriji je skočil 137,5 metra (najboljša daljava serije) in imel tretje izhodišče, v finalu pa je pristal pri 133 metrih, kar je bilo dovolj za njegove prve stopničke v sezoni.



Novo zmago je slavil vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud (311,4 točke), ki je za dobri dve točki premagal Kamila Stocha (309,2), Anže Lanišek pa je zaostal za dobrih osem točk (302,7).



V najboljšo deseterico se je uvrstil tudi Bor Pavlovčič z 8. mestom (284,3), Peter Prevc je bil 14. (274,3), Tilen Bartol pa 21. (257)



Za finale so bili prekratki Domen Prevc (32.), Rok Justin (35.) in Cene Prevc (37.).



V Engelbergu bo jutri še ena tekma (16).



Engelberg, posamična tekma svetovnega pokala:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 311,4 točke (133,5 metra/138)

2. Kamil Stoch (Pol) 309,2 (134/134)

3. Anže Lanišek (Slo) 302,7 (137,5/133)

4. Markus Eisenbichler (Nem) 301,7 (133/138)

5. Piotr Zyla (Pol) 286,8 (128,5/131)

6. Pius Paschke (Nem) 285,8 (129/132)

7. Andrzej Stekala (Pol) 284,4 (125/131,5)

8. Bor Pavlovčič (Slo) 284,3 (134/130,5)

9. Dawid Kubacki (Pol) 282,6 (126/132,5)

10. Marius Lindvik (Nor) 282,5 (126,5/129,5)

...

14. Peter Prevc (Slo) 274,3 (122,5/133)

21. Tilen Bartol (Slo) 257,0 (119/117,5)

Brez finala

32. Domen Prevc (Slo) 116,8 (116,5)

35. Rok Justin (Slo) 110,9 (112)

37. Cene Prevc (Slo) 105,8 (110,5)



Svetovni pokal, skupno (6):

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 500 točk

2. Markus Eisenbichler (Nem) 383

3. Robert Johansson (Nor) 220

4. Piotr Zyla (Pol) 178

5. Dawid Kubacki (Pol) 173

6. Anže Lanišek (Slo) 169

7. Pius Paschke (Nem) 167

8. Yukiya Sato (Jap) 164

9. Daniel Huber (Avt) 162

10. Kamil Stoch (Pol) 142

...

12. Bor Pavlovčič (Slo) 137

26. Peter Prevc (Slo) 54

28. Žiga Jelar (Slo) 52

32. Timi Zajc (Slo) 43

44. Anže Semenič (Slo) 17

. Tilen Bartol (Slo) 17

