Slokarjeva in Kline najboljša v smuku

V četrtek alpske smučarje čaka še superveleslalom, so sporočili pri Smučarski zvezi Slovenije. V moški konkurenci so bili na startu vse najboljši slovenski smučarji v hitrih disciplinah. Boštjan Kline pa je dobro sezono kronal s prepričljivim naslovom državnega prvaka. Martin Čater je na drugem mestu zaostal 91 stotink. Nejc Naraločnik je prišel do bronaste kolajne, za Čatrom pa je zaostal za zgolj sedem stotink. Miha Hrobat je bil četrti.

V ženski konkurenci je bilo na startu deset tekmovalk, do naslova prvakinje pa je prišla Andreja Slokar, ki je tako dokazala, da ni dobra zgolj v tehničnih disciplinah. Ajdovki se je najbolj približala Nina Drobnič, tretja pa je bila Lina Knific. V odprti konkurenci je sicer slavila Avstrijka Melanie Niederdorfer, ki je Slokarjevo ugnala kar za 1,75 sekunde.