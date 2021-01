Slovenci brez točk v zimskem Wimbledonu

Avstrijec Vincent Kriechmayr je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v avstrijskem Kitzbühelu. Devetindvajsetletni domačin je bil s časom 1:12,58 za 12 stotink sekunde hitrejši od drugouvrščenega Švicarja Marca Odermatta in 55 stotink od tretjega Avstrijca Matthiasa Mayerja. Slovenci so ostali brez točk.



Boštjan Kline je bil sicer dobro na poti do prelomnice Hausberg, obetala se mu je uvrstitev med najboljšimi 15, nato pa je do konca močno popustil in z zaostankom 2,70 sekunde končal kot 31., mesto pred Miho Hrobatom. Petindvajsetletni mladinski svetovni prvak iz leta 2015 je izgubljal po celotni progi in z zaostankom 3,08 sekunde ni posegel po mestih, ki jih je letos že dosegel, ko je bil v Bormiu 17. in v Val d'Iseru 20. Martin Čater je odstopil že v zgornjem delu preizkušnje. Na sloviti progi Streif so morali organizatorji superveleslalom prestaviti z nedelje na ponedeljek, dan prej pa so izpeljali še smuk, ki bi moral biti v soboto.

Cel kup poškodb

Kriechmayr je v svetovnem pokalu 18. stopil na oder za zmagovalce, šestič na najvišjo stopničko. Od tega ima pet zmag v superveleslalomu. Odermatt je še drugič v karieri končal med najboljšimi tremi v tej disciplini, skupaj je dosegel devete stopničke. Na startu ni bilo obeh najboljših superveleslalomistov te sezone, Švicarja Maura Caviezela in Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki sta poškodovana, ter edinega preostalega zmagovalca te discipline to zimo, Američana Ryana Cochran-Siegla, ki je padel na petkovem smuku.





Z zmago je Kriechmayr zdaj na vrhu skupnega seštevka te discipline. Ima namreč 241 točk, drugi Caviezel 225, tretji ostaja Kilde s 172 točkami. V skupnem seštevku še naprej vodi Alexis Pinturault z 800 točkami. Poškodovanega Kildeja (560) je na drugem mestu prehitel Odermatt, ki je zbral 607 točk.



Naslednja tekma v moški konkurenci bo jutrišnji nočni slalom v Schladmingu. Na startu bodo trije Slovenci, Štefan Hadalin, Aljaž Dvornik in Tijan Marovt. Prva vožnja se bo začela ob 17.45, druga tri ure kasneje.

