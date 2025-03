Slovenci ujeli stopničke, ki so se jim izmikale, Nika zadržala skrivnost zase

V nadaljevanju preberite:

Pred tekmo mešanih ekip na veliki skakalnici v Trondheimu so poznavalci tega športa v ožji krog kandidatov za kolajne uvrščali tudi slovensko četverico, ki je to vlogo včeraj na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju tudi upravičila. Na zahtevni preizkušnji, na kateri je tekmovalce od vsega začetka oviral dež, v katerega so se občasno pomešale tudi snežinke, so Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek navdušili z odličnim drugim mestom. Najbolj nasmejani pa so bili sinoči norveški skakalci, ki so se poleg zlate lovorike razveselili tudi skupne fotografije s kraljem Haraldom in kraljico Sonjo.