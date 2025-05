Slovenija ostaja član svetovne hokejske elite

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Švedskem dosegla prvo zmago in si zagotovila obstanek v najvišjem razredu reprezentančnega hokeja. Risi so na zadnji tekmi v skupini A galske peteline odpravili s 3:1 (2:0, 0:0, 1:1), zadetke za Slovenijo so dosegli Žan Jezovšek v 10., Nik Simšič v 17. in Matic Törok v 20. minuti. V 13. minuti je Jan Drozg zapravil kazenski strel.

V drugem delu tekme so varovanci selektorja Eda Terglava, ki se je po bolezni vrnil na klop, nadzorovali potek tekme kljub silovitim poskusom Francozov, da se vrnejo v igro.

Tekmeci Slovenije so v zadnji tretjini še stopnjevali pritisk na slovenska vrata, toda obramba risov je bila dobro organizirana in disciplinirana, eden najboljših mož je bil vratar Lukaš Horak. Ob tem so Slovenci zapravili tudi nekaj priložnosti v napadu, dobro pa so se branili ob izključitvi Mihe Beričiča.

V 19. minuti so Francozi vendarle dosegli zadetek, strelec je bil Tim Bozon. Slovenski so poskrbeli za ekspresen odgovor, na 3:1 je v 20. minuti povišal Matic Török.

Slovenija si je nabrala 4 kazenske minute, Francija pa 8.

Slovenska reprezentanca je tako s štirimi točkami zasedla končno 7. mesto v skupini A, v nižji rang se seli Francija.