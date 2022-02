Slovenke brez enega skoka na stopničkah

Slovenske smučarske skakalke, olimpijska prvakinja Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogelj in bronasta iz Pekinga 2022 Nika Križnar so kljub diskvalifikaciji Rogljeve v prvi seriji ekipno tekmo končale na stopničkah. Slovenke (783,4 točke) so v finalu na tretjem mestu zgolj za pol točke zaostale za drugim. Zmagale so domačinke Avstrijke (819). Slovenke so si v prvi seriji priskakale veliko prednost (34,5 točke) pred tekmicami. Potem pa je žirija tekmovanja zaradi neustreznega dresa diskvalificirala Rogljevo, tako da je Slovenija padla na peto mesto po polovici tekmovanja.

V finalu je Bogatajeva s svojim skokom Slovenijo popeljala najprej na četrto mesto, Vtičeva ga je zadržala, Rogljeva je Slovenke vodila na tretje mesto, Križnarjeva pa je dobre nastope potrdila tudi v finalu in Slovenija je brez enega skoka le za 0,5 točke zaostala za Rusijo na drugem mestu. Skakalke konec tedna v tem avstrijskem skakalnem središču čakata še dve posamični tekmi. V Hinzenbachu zaradi tveganega stika sicer ne tekmuje Ema Klinec.