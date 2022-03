Slovenski dan: Jelarja, Zajca in Laniška je ugnal le Kraft

Izidi poletov v Oberstdorfu:

1. Kraft (Avt) 413,0 (232, 207), 2. Jelar 411,3 (232, 220), 3. Zajc 400 (222.5, 207), 4. Lanišek (vsi Slo) 398,5 (217, 219), 5. Žyla (Pol) 396 (223.5, 228.5), 6. Lindvik (Nor) 393,8 (217, 218.5), 7. Heggli (Nor) 386,2 (217.5, 223.5), 8. P. Prevc 383,8 (207.5, 218,0), 9. Geiger (Nem) 383 (211,5/215,0), 10. R. Kobajaši (Jap) 378,8 (204.5, 217,5), 24. C. Prevc 351,6 (197, 204), 27. D. Prevc 341,1 (203, 202), 28. Kos (vsi Slo) 336 (209, 183.5).

Svetovni pokal: 1. R. Kobajaši (Jap) 1504, 2. Geiger (Nem) 1449, 3. Granerud (Nor) 1176, 4. Lindvik (Nor) 1111, 5. Kraft (Avt) 945, 6. Eisenbichler (Nem) 914, 7. Lanišek (Slo) 815, 8. Hörl (Avt) 645, 9. C. Prevc (Slo) 619, 10. Johansson (Nor) 531, 12. Zajc 511, 15. Kos (Slo) 376, 22. P. Prevc 298, 27. Jelar 199, 61. D. Prevc 11, 73. Semenič (vsi Slo) 2.