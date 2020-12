Slovenski junak dneva upa, da bo ostal na vrhu, kjer je res lepo

Klineta je vprašal, kako mu je uspelo

Val d'Isere – Slovenski alpski smučarje na smuku presenečenj v Val d'Iseru dosegel krstno zmago na tekmah svetovnega pokala. Ko je prevzel vodstvo, je bil tudi sam v šoku, saj mu je senzacija uspela s štartno številko 41. Oblekel je tudi rdečo majico vodilnega v smuku.»Še vedno ne morem verjeti. Zdelo se mi je, da sem bil hiter, uspel mi je res dober nastop, a nisem verjel, da bo dovolj za zmago,« je na novinarski konferenci po tekmi dejal novi zmagovalec v kraljevski disciplini. »Zapadlo je veliko snega in prireditelji so se res potrudili, da so pripravili odlično progo, brez grbin, gladko, dejansko idealno, saj sem imel tudi s tako visoko številko zelo dobre razmere,« je dejal.Čater si ni mislil, da bo ob prihodu v cilj prevzel mesto vodilnega: »Pričakoval sem dobro uvrstitev, a nisem mogel pričakovati, da bi lahko moje smučanje zadoščalo za prevzem vodstva. V cilju sem bil zato najprej nekoliko v šoku, ko sem videl, da je moj izid v zelenem. Neverjetni občutki. Upam, da ne bom ničesar spreminjal za naslednjo tekmo in da bom ohranil osredotočenost,« je poudaril.Ob tem je dejal, da je v minuli sezoni čutil veliko pritiska. Tokrat pa se je nekako znebil tega in uspel mu je popoln nastop. »Vedel sem, da dobro smučam, tako superveleslalom, smuk, tudi malo slaloma, ampak to sem moral prikazati tudi na tekmi.«Čater je tretji slovenski zmagovalec moških smukov za svetovni pokal v alpskem smučanju poin. Pred Čatrom je bil nazadnje na najvišji smukaški stopnički Kline, ki je 24. februarja 2017 slavil v Kvitfjellu. Čater je moštvenega kolega, s katerim je v ekipi, celo včeraj vprašal, kaj je naredil, da mu je uspelo. »Pa mi ni mogel ponuditi odgovora, dejal je le, da moram to ugotoviti sam. Danes sem. Upam, da bom ostal na vrhu, ker je res lepo.«