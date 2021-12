Slovenski orli bodo tekmovali pred 4000 gledalci

Organizatorji avstrijskega dela prihajajoče, že 70. turneje štirih skakalnic so tudi uradno potrdili, da bosta tretja in četrta postaja tekem smučarskih skakalcev v Avstriji lahko ob upoštevanju koronskih pravil pozdravili določeno število gledalcev. Tretja tekma, ki bo 4. januarja 2022, bo tako v Innsbrucku potekala pred 4000 gledalci, četrta, zadnja, v Bischofschofnu 6. januarja prihodnje leto pa pred 3500 pristaši smučarskih skokov.

Ob tem so organizatorji sporočili, da bodo kvalifikacije za tretjo tekmo, ki bodo v Innsbrucku na sporedu 3. januarja 2022, potekale brez prisotnosti gledalcev. Kvalifikacije za zadnjo tekmo, te bodo 5. januarja, pa pred 2000 gledalci.

Gledalci le v Avstriji, v Nemčiji ne

»Zadovoljni smo, da kralja novoletne turneje ne bomo okronali pred praznimi tribunami. Takoj po zeleni luči smo začeli preurejati tribune,« je ob tem dejal Manfred Schützenhofer, predsednik smučarskega kluba v Bischofshofnu in direktor organizacijskega odbora zadnje tekme turneje.

V izjavi za javnost so dodali, da so prvotno prodajo vstopnic razveljavili, denar pa bodo imetnikom vrnili, pri čemer bodo imeli slednji priložnost, da si prvi zagotovijo vstopnice za avstrijski del turneje. Prvi postaji turneje v Nemčiji bosta v celoti brez navzočih gledalcev na tribunah. Tekmi bosta 29. decembra v Oberstdorfu in na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu.