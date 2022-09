Slovenskim skakalcem se je le za malo izmuznila zmaga v Rasnovu

Slovenskim smučarskim skakalcem se je na tekmi mešanih ekip za veliko nagrado FIS v Romuniji le za malo izmuznila zmaga. Urša Bogataj, Nika Prevc, Peter Prevc in Patrik Vitez so na srednji napravi v Rasnovu (HS-97) osvojili drugo mesto, pri čemer so le za 3,7 točke zaostali za zmagovito zasedbo iz Avstrije.

Ker so odpovedali finale, so obveljali rezultati iz prve serije. Avstrijske barve so zastopali Julia Mühlbacher (80 m), Eva Pinkelnig (94,5 m), Jan Hörl (92 m) in Daniel Tschofenig (94 m). Od Slovencev sta največ točk prispevala Bogatajeva (95 m/108,3 točke) in Vitez (89 m/106,2 točke), Nika (97,6 točke) in Peter (101,1 točke) pa sta – kot da bi se dogovorila – oba doskočila pri 88 metrih.

Tretje mesto so osvojili Norvežani Thea Minyan Bjørseth (85 m), Silje Opseth (93,5 m), Bendik Jakobsen Heggli (86 m) in Fredrik Villumstad (96 m), ki so za našo četverico zaostali za 6,2 točke. Četrti so bili Švicarji, peti Nemci, šesti Čehi, sedmi Romuni, osmi Italijani in deveti Japonci, potem ko so včerajšnjega zmagovalca Rena Nikaida diskvalificirali.

Naslednja (moška) tekma bo naslednjo nedeljo v Hinzenbachu, potem bo sledil še veliki finale v Klingenthalu (1. in 2. oktobra).