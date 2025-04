Slovensko olimpijsko središče bo v mondenih Dolomitih

Slovenska hiša je na lanskih OI v Parizu požela odlične odzive, zato so se pri Olimpijskem komiteju Slovenije odločili, da s projektom nadaljujejo tudi na ZOI v Italiji prihodnje leto. Za lokacijo so izbrali Cortino d'Ampezzo, v samem središču vasi ob uradni navijaški coni.

Naenkrat bo lahko sprejela okoli 250 obiskovalcev in bo odprta za vse, vsak dan od 9. do 24. ure v Janbo baru, ki je priljubljena točka obiskovalcev Cortine.

»Tako kot v Parizu bo tudi v Cortini d'Ampezzo priložnost, da svetu pokažemo, kako izjemni smo Slovenci - tako v športu kot v kulturi, turizmu in gospodarstvu. Slovenska hiša je odlična platforma za povezovanje športnikov, športnih navdušencev, navijačev, slovenskih in mednarodnih partnerjev ter ustvarjanje novih priložnosti za sodelovanje in promocijo slovenskih blagovnih znamk,« je dejal predsednik OKS Franjo Bobinac.

FOTO: Nebojša Tejić/STA

»Olimpijske igre verjetno zelo dolgo ne bodo več tako blizu Slovenije, zato pričakujemo veliko slovenskih navijačev, tuje obiskovalce pa želimo navdušiti s svojo energijo in športnimi uspehi ter z našimi zgodbami in lepoto Slovenije. Vesel sem, da nas tudi pri tem projektu podpirajo vlada, ministrstvo in številni poslovni partnerji,« je ob podpisu pogodbe še izpostavil Bobinac.

Ker bodo na OI razdalje med prizorišči velike, bodo tudi v Bormiu in Predazzu organizirali slovenski kotiček, kjer bo v primeru osvojenih kolajn sprejem za športnike.