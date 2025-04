Prihaja film o odbojkarjih: najmanjša država na olimpijskih igrah

Ljubitelji odbojke si bodo lahko pot slovenske moške reprezentance do uspeha ogledali tudi v dokumentarni seriji z naslovom Bratje z igrišča. Premiera bo 12. maja na platformi Neo, gre pa za zgodbo o državi z dvema milijonoma prebivalcev, najmanjši, ki je kadarkoli nastopila na olimpijskem turnirju, premore pa ene najboljših odbojkarjev na svetu.

Leta 2004 je bila Slovenija, ki jo je na igral v Parizu vodil selektor Gheorghe Cretu, na odbojkarski svetovni lestvici na 64. mestu, 20 let pozneje pa na izjemnem drugem. Dosežki slovenskih odbojkarjev so bili navdih za dokumentarno serijo, katere idejni vodja je nekdanji odbojkar, občasni reprezentant in pozneje tudi vodja moške reprezentance Alen Đorđević.

»Fantje so res pozabili na kamero«

Ta je bil leta 2023 kot menedžer reprezentance skupaj s slovensko ekipo na Japonskem v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. Sprva je bila njegova zamisel, da bi o trnovi poti slovenskih odbojkarjev do uspeha posnel film. Potem ko je odbojkarje spremljal na turnirju in posnel več zakulisnih kadrov, je kmalu postalo jasno, da bo materiala ogromno. »Ko smo videli, koliko imamo materiala, kakšne zgodbe smo posneli, smo se odločili za serijo. Sprva nisem imel nobene podpore, le idejo,« je uvodoma za STA povedal Đorđević.

Gheorghe Cretu FOTO: Annegret Hilse/Reuters

»Z majhno kamero sem hotel posneti zakulisje kvalifikacij. V startu sem fantom obljubil, da bo to zgodba za Netflix, da ne snemamo za družbena omrežja in podobno, da so lahko fantje res sproščeni. Naš dogovor je bil samo, da osvojijo medaljo na olimpijskih igrah,« je uvodoma pojasnil idejni avtor.

»Fantje so res pozabili na kamero. Vsi smo delali za to, vsi smo verjeli v rezultat, da bo na koncu nekaj posebnega. Na drugi strani je imel podobno idejo, da je to zgodbo treba ovekovečiti, tudi Gašper Pavli, s katerim sva soavtorja celotne serije,« je razlagal Đorđević, ki pred tem Pavlija ni poznal.

»Pred tem se sploh nisva poznala, potem so se najine poti prekrižale. On je kreativni direktor SportMediaFocusa. Zgodbo sva zastavila malo bolj na veliko, imela iste ideje, kako vidiva, da bi jo bilo najboljše izpeljati. Delava zato, da pokažemo dobro zgodbo, kaj so ti fantje dali skozi. Gre res za zelo navdihujočo zgodbo,« je še pripomnil.

Nato so skupaj pristopili do Telekoma, generalnega pokrovitelja krovne zveze OZS, ki je nato projekt podprl. »V začetku sezone 2024 smo tako priključili produkcijsko ekipo Digital3 Production s snemalcem Nikom Gradišnikom, ki je bil potem z nami ves čas. Lansko poletje na turnirju v Ljubljani pa je zgodbo podprla še svetovna zveza FIVB, pri kateri so bili nad zgodbo navdušeni,« je še sklenil Đorđević.

Premiera bo 12. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani, serija pa bo imela šest delov. Nato bodo 18. junija nadaljevanko Bratje z igrišča predvajali tudi na medijskem kanalu svetovne zveze VBTV, ki skrbi za popularizacijo odbojke po svetu.