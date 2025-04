V Madridu bodo podelili športne oskarje, bo med dobitniki tudi Tadej Pogačar?

Madrid je v zadnjih dneh mesto z največjo koncentracijo aktualnih in nekdanjih športnih legend. V središču španske prestolnice bodo nocoj razglasili najboljše športnike minulega leta. Med nominiranci za prestižno nagrado laureus je v moški kategoriji tudi slovenski kolesar Tadej Pogačar.

Šestindvajsetletni serijski zmagovalec s Klanca pri Komendi, ki ga po naših informacijah ne bo v Madrid, si je nominacijo za športnega oskarja prislužil s težko ponovljivo sezono, v kateri je osvojil dirki po Italiji in Franciji ter mavrično majico svetovnega prvaka. Skupno je dosegel 25 zmag, med drugim je slavil tudi na spomenikih Liège–Bastogne–Liège in Dirki po Lombardiji.

Poleg Pogačarja so za najboljšega športnika letos nominirani še francoski plavalec Léon Marchand, dobitnik štirih zlatih medalj na domačih olimpijskih igrah; španski tenisač Carlos Alcaraz, zmagovalec Roland Garrosa, Wimbledona in olimpijski finalist; švedski atlet Mondo Duplantis, olimpijski prvak iz Pariza ter svetovni rekorder v skoku s palico, in nizozemski dirkač Max Verstappen, ki je z Red Bullom četrtič zapovrstjo postal svetovni prvak v formuli 1.

Kako poteka izbor?

Tadej Pogačar je drugi slovenski športnik z nominacijo za laureusa v najprestižnejši kategoriji. Pred tem je to dvakrat – v letih 2014 in 2015 – uspelo smučarski šampionki Tini Maze. Pogačar je bil sicer 2021. nominiran v kategoriji preboj leta.

Nominirance za nagrade, ki so jih prvič podelili leta 2000 v Monaku, izbere panel več kot tisoč športnih novinarjev z vsega sveta, končne zmagovalce v osmih različnih kategorijah pa nato določijo člani akademije, ki jo sestavljajo 69 športnih ikon, med katerimi so: Nadia Comăneci, Luis Figo, Monica Seles, Alberto Tomba, Miguel Indurain in Mika Hakkinen.

Druge kategorije

V ženski konkurenci je za laureusa v igri šest nominirank: lanska zmagovalka in najboljša nogometašica na svetu Aitana Bonmatí, zvezdnica svetovne gimnastike Simone Biles, beloruska tenisačica Arina Sabalenka ter atletinje, ki so zaznamovale olimpijske igre v Parizu: američanka Sydney McLaughlin-Levrone, Kenijka Faith Kipyegon in Nizozemka Sifan Hassan.

V ožji izbor za laureusa za ekipo leta so se letos uvrstili: svetovni konstruktorski prvaki v F1 McLaren, prvaki košarkarske lige NBA Boston Celtics, ženska nogometna ekipa Barcelone, moška nogometna zasedba madridskega Reala, španska moška nogometna reprezentanca in ameriška moška košarkarska reprezentanca.

Madrid podelitev nagrad gosti drugo leto zapored. Lani so v palači Cibiles z zlatimi kipci poleg Aitane Bonmatí nagradili še špansko žensko nogometno reprezentanco, srbskega tenisača Novaka Đokovića in angleškega nogometaša Juda Bellinghama. Gostiteljica večera, na katerem ne bo manjkalo velikih imen, bo ameriška smučarka Lindsey Vonn.