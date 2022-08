Smučarski skakalec kakor vino: starejši ko je, boljši je

Avstrijski smučarski skakalec Manuel Fettner je kakor vino: starejši ko je, boljši je. Potem ko se je februarja letos z naslovom olimpijskega podprvaka na srednji napravi v Pekingu oziroma Zhangjiakouu veselil svojega največjega uspeha, je včeraj v Courchevelu pri 37 letih še prvič okusil slast zmage v veliki nagradi pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS).

»Zelo sem vesel, da sem zmagal v Courchevelu. Vedel sem, da sem v dobri formi in da lahko skočim daleč, želel bi si le, da bi v Francijo prišlo več reprezentanc in bi imeli boljšo primerjavo,« je bil zaradi okrnjene konkurence kar malo razočaran Fettner, čigar najboljša uvrstitev v poletni različici svetovnega pokala do nedelje je bilo peto mesto iz Kranja leta 2006.

»Šele po tekmi so me tudi spomnili, da v tem tekmovanju še nikoli nisem stal na stopničkah,« je še pripomnil 37-letni član kluba Innsbruck-Bergisel, ki bo letos prvič postal očka. Z življenjsko sopotnico Sylvano se že veselita rojstva prvega otroka. »Zgodilo se je med karanteno pred odhodom na olimpijske igre. Takrat sva imela veliko časa,« se je namuznil »Fetti«, ki mu je ob drugouvrščenem Švicarju Gregorju Deschwandnu družbo na zmagovalnem odru delal tudi tretjeuvrščeni rojak Stefan Kraft.

Manuel Fettner se že veseli veselega dogodka. FOTO: Instagram M. F.

Iz oslabljene slovenske reprezentance sta do točk za veliko nagrado skočila le Patrik Vitez (22. mesto) in Jan Bombek (30.), oba člana SSK Velenje, medtem ko se Tilen Bartol (31.), Žak Mogel (35.) in Bor Pavlovčič (38.) med vsega 41 tekmovalci iz enajstih držav niso uvrstili v finale.

Na Ljubnem Timi Zajc in Jerneja Brecl

Večina naših najboljših skakalcev pa se je v soboto udeležila revialne tekme za pokal Flosarja na Ljubnem, na kateri je pred Lovrom Kosom in Anžetom Laniškom prepričljivo zmagal Timi Zajc. Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Žiga Jelar, peti pa je bil Marcel Stržinar. Na ženski preizkušnji je bila najboljša Jerneja Brecl, druga je bila Jerneja Repinc Zupančič, tretja pa sila obetavna Taja Bodlaj.