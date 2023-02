V Sloveniji se ne zgodi pogosto, da nekoga podprejo s takšno večino

V nadaljevanju preberite:

Na kakšen način so za zastavonošo na slavnostnem odprtju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo med 21. t. m. in 5. marcem v Planici, izbrali Petra Prevca, kdo ga je predlagal, kako je odločitev, da bo nosil slovensko zastavo na uvodni slovesnosti, komentiral naš najizkušenejši smučarski skakalec, kako je ocenil svoje nastope v Lake Placidu, kjer je minuli vikend vpisal dve ničli, kje bo pilil formo do velikega vrhunca zime, kaj si bo poskušal povrniti, kdo vse bo pod slovensko zastavo skakal konec tedna v Rasnovu, katera skakalca bosta tam prestala ognjeni krst v svetovnem pokalu, nad katerimi tekmovalci bosta v Planici bedela Ola Vigen Hattestad in Goran Janus, glavna trenerja naših reprezentanc v smučarskem teku in nordijski kombinaciji ...