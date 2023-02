Ker se je ustrašila za življenje, je med skokom kar kričala od strahu

V zadnjem obdobju se izjemno dolgi skoki smučarskih skakalcev in skakalk vrstijo kot po tekočem traku. Med spremljevalci tega športa še vedno odmeva kar 161,5 metra dolg polet s padcem Timija Zajca v Willingenu, kjer je Japonko Juki Ito odneslo do 154,5 metra (po pristanku je z rokami in hrbtom podrsala po snegu). Njen rojak Rjoju Kobajaši pa je predvčerajšnjim s 136 metri izboljšal več kot dvajset let star rekord velike skakalnice v Lake Placidu.

V drugo dimenzijo je pred dnevi poletela tudi Norvežanka Silje Opseth, ki je zaradi priprav na bližnje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici (med 21. februarjem in 5. marcem) minuli konec tedna izpustila tekmovanje za svetovni pokal v Hinzenbachu. V tem času je svojo formo pilila v Trondheimu, kjer ji je na srednji napravi, na kateri si s 105 metri rekord lasti Japonka Sara Takanaši, uspel skok, ki je bil po ocenah trenerjev dolg kar 116 ali celo 117 metrov.

Ker se je ustrašila za svoje življenje, je v zraku kar kričala od strahu, po pristanku, pri katerem si je pomagala z rokami, pa si je vidno oddahnila. »To je bil skok, ki se ne bi smel zgoditi. Ne vem točno, na kaj sem mislila, bilo pa me je že strah za življenje. Pomislila sem: 'Pristala bom na ravnini in si polomila vse kosti.'« je zaupala Silje Opseth, ki se na srečo ni poškodovala. Norvežanka, ki bo 28. aprila praznovala 24. rojstni dan, v skupni razvrstitvi za svetovni pokal ta čas drži sedmo mesto, na nordijskem SP v Planici pa bo v širšem krogu favoritinj.