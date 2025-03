| Zimski športi PREMIUM

Veliko željo bi ji lahko uresničili čez leto dni. Študij? Ne vem, kje naj začnem

Najboljšo smučarsko skakalko na svetu Niko Prevc še do srede čakajo medijske in sponzorske obveznosti, po njih pa še študijske in več kot zaslužen oddih.

Galerija Nika Prevc je v Planici ponosno pokazala veliki kristalni globus. FOTO: Blaž Samec/Delo