Domen se je spraševal, kako je možno kaj takšnega

V nadaljevanju preberite:

Več kot 13.000 gledalcev, med katerimi so že po četrtkovi tradiciji prevladovali otroci, je v kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v Planici (15.00) namesto slovenskega prvenstva videlo trojno zmago nemških smučarskih skakalcev. Pred Piusom Paschkejem (226 m) in Markusom Eisenbichlerjem (238,5 m) je prvo mesto in ček za 5000 švicarskih frankov osvojil Andreas Wellinger. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc (224,5 m), ki je za omenjenimi Bavarci zasedel četrto mesto, že v uvodni seriji za trening pa se je podpisal pod največjo daljavo dneva (246,5 m).