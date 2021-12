Švica naslednja postaja Anamarije na poti do Pekinga

Na prejšnjo tekaško preizkušnjo, mestni šprinterski vikend v Dresdnu, je zavoljo novih stopničk naše vodilne reprezentantke Anamarije Lampič ostal lep spomin, toda olimpijska zima iz tedna v teden ponuja nove izzive. In ta današnji bo prav poseben: s šprintom v Švici se začenja tradicionalna novoletna turneja. Kvalifikacije bodo ob 11.30, izločilni boji pa ob 14. uri.

Tour de Ski – poleg omenjene Švice še v Italiji in Nemčiji – resda nima takšne tradicije, s kakršno se v teh dneh okrog novega leta ponašajo skakalci, vseeno pa privablja zanimanja, predvsem v deželah, od koder prihajajo najboljši. Tu gre seveda večinoma za evropski sever, konkurenčni tekmovalci pa so doma tudi drugje.

Slovenska reprezentanca je imela tako nazadnje v Dresdnu dve šprinterki v finalu – Anamarija Lampič je bila 3., Eva Urevc pa 6. – in ob spoznanju, da sta med izbrano šesterico tekli le še po dve tekmovalki udarnih velesil Norveške in Švedske, jim pri vodstvu naše izbrane vrste res ni bilo treba skrivati zadovoljstva. Toda v športu so želje vedno višje in po drugič zapored 3. mestu Lampičeve ter prvi uvrstitvi sezone v finale Urevčeve je zdaj seveda na dlani tudi nadgradnja.

Lenzerheide, danes prizorišče letošnje premiere turneje, je med tremi kraji, kjer se je naša tekaška junakinja veselila zmag, tukaj je bila najboljša natanko pred dvema letoma. Kot silno ambiciozna in obenem tudi talentirana športnica razgrinja visoke cilje tudi za prihajajoče dni, bolj od skupne razvrstitve v turneji bo merila na svoji brezhibni predstavi v šprintu: poleg današnjega z drsalnim korakom bo ta najkrajša disciplina smučarskega teka še na silvestrski petek, takrat v klasični tehniki.

«Počutim se res dobro, verjamem v odlično pripravljenost in tudi to, da bom le enkrat ugnala tudi Majo,« se je nasmehnila in tako omenila izjemno Švedinjo, kraljico posamičnih šprintov te sezone – Majo Dahlqvist.

Tudi glavni reprezentančni trener Nejc Brodar je optimist, verjame, da se bo tudi Urevčeva še naprej vzpenjala ter ocenjuje, da bi – prav tako kot v Dresdnu – tudi na olimpijski tekmi na Kitajskem lahko v finalu šprinta nastopili dve Slovenki. Povrh pa sta močni tudi v ekipni tekmi: na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih sta bili na stopničkah, nazadnje pa tudi na tej nemški postaji, pa četudi sta morali loviti tekmici, potem ko je Eva dvakrat padla. Prav nazadnje je bilo več miru pri slovenski reprezentanci tudi glede servisa. Z novincem, in sicer strokovnjakom iz Češke Radekom Šretrom se zdaj ekipa že bolje spoznava, verjeti gre, da bo ta serviser tako uspešen kot sta bila tukaj pred njim njegova slovaška soseda Štefan Lihon in Martin Bilek.

Z Evo Urevc se je Anamarija Lampič konec februarja v Oberstdorfu veselila bronaste kolajne na nordijskem SP. FOTO: Odd Andersen/AFP

Pred Planico trening v Italiji

Anamarija bo sicer predvidoma edina iz naše tekmovalne vrste, ki bo nastopila v vseh etapah turneje, tudi v zadnji z znamenitim strmim vzponom na Alpe Cermis. Nato pa bo ostala v prostoru italijanskega severa: iz doline Fiemme se bo preselila tik ob mejo z Avstrijo in tam vadila do planiške tekme. Ta bo 22. in 23. januarja in bo predstavljala zadnjo preizkušnjo v smučarskem teku pred olimpijskimi igrami na Kitajskem.

Slovenske barve pa bodo na novoletni turneji branili poleg omenjenih dveh deklet branili še Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Miha Šimenc in Miha Ličef.