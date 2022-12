Švicarski smučarski as prvič spregovoril po grozljivem padcu

Švicarski alpski smučar Mauro Caviezel, ki je pred tednom dni pri visoki hitrosti (115 km/h) grdo padel med superveleslalomom za svetovni pokal na kanadskem smučišču Lake Louise, je za medije v domovini prvič spregovoril o svojih poškodbah. Kot je razkril, njegov padec, pri katerem je staknil pretres možganov, še zdaleč ni bil nedolžen.

»Po oceni zdravnikov sem za štiri minute izgubil zavest,« je zaupal Caviezel, ki se padca ne spominja. »Vem, da sem kar dobro presmučal prehode do vključno Coaches Corner. Od tam naprej pa se ne spomnim več ničesar,« je povedal 34-letni Švicar in na vprašanje, ali je morda padel tudi zaradi težav z vidom, ki so mu občasno povzročale preglavice od lanskega padca na treningu v Garmisch-Partenkirchnu, je odkimal z glavo.

»Ne, mislim, da to ni bil vzrok za padec, saj sem z najtežjimi deli proge na tisti tekmi že opravil,« je odvrnil dobitnik malega kristalnega globusa za skupno zmago v posebnem seštevku superveleslaloma v sezoni 2019/20, ki bo ta teden nadaljnje zdravniške preiskave v Zürichu. Ali se bo še vrnil v karavano in kdaj, za zdaj še nihče ne ve.