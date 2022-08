Tekmica Tine Maze uživa v vrvežu novega vsakdanjika

V poletnih dneh, ko se smučarska karavana, večinoma na snegu južne poloble, pripravlja za poolimpijsko sezono, upokojena ameriška šampionka Lindsey Vonn spremlja utrip svoje nekdanje panoge in ima polne roke dela.

»Res mi je vse prej kot dolgčas. Prav všeč mi je ta vrvež, sredi katerega sem se znašla,« je povedala v teh dneh, ko piše svojo biografijo, prek posebnega osebnega sklada pomaga mladim športnicam, ki ne prihajajo iz bogatega okolja, ohranja osebno linijo izdelkov smučarskega opremljevalca Head. Obenem pa sodeluje na področju trženja s pokrovitelji, ki so jo spremljali na športni poti. »Veliko bremena prenašam in priznam – takšen živžav mi ustreza,« je povedala povedala 37-letnice. Tri sezone so naokrog, odkar je tekmovalne smuči postavila v kot. »Uživala sem v smučanju in ne bi še sklenila kariere, če me ne bi uničile poškodbe,« je poudarila nekdanje velika tekmica Tine Maze.