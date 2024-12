Točke le Jakovu Faku

Francoz Emilien Jacquelin je zmagovalec moške sprinterske biatlonske tekme za svetovni pokal v Kontiolahtiju na Finskem. Med peterico Slovencev se je do točk prebil le Jakov Fak, ki je z eno napako na strelišču in kazenskim krogom zasedel 16. mesto.

Fak kljub temu, da je poleti dopolnil že 37 let, še naprej dokazuje, da je najboljši biatlonec na južni strani Alp. Tokrat bo obžaloval napako na strelišču, saj je bila tudi na drugi posamični tekmi sezone zanj dosegljiva deseterica.

Ostali so se odrezali slabše. Izkušeni Miha Dovžan je podrl vseh 10 tarč, vseeno pa s 43. mestom ostal brez novih točk v seštevku svetovnega pokala. Lovro Planko je moral v kazenski krog dvakrat in bil 51., Anton Vidmar je z orožjem zgrešil trikrat in bil 71. Matic Repnik pa se na elito šele navaja. Kljub brezhibnemu streljanju je bil 83.

V ospredju so za dolge nosove v favoriziranem norveškem taboru poskrbeli še Šved Sebastian Samuelsson in Nemec Philipp Nawrath, ki sta se uvrstila na drugo in tretje mesto, ter presenečenje tekme, četrtouvrščeni Američan Campbell Wright.

Za njimi so v strnjeni vikinški falangi končali favorizirani Johannes Thingnes Bø, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, Vetle Sjaqstad Christiansen, Tarjei Bø, Vebjørn Srum in Sturla Holm Lægreid, vsi z napakami na strelišču.